Nelson (AFP) Acht an der neuseeländischen Küste gestrandete Wale müssen nach Behördenangaben eingeschläfert werden. Die Tiere seien nach mehreren Versuchen, sie ins offene Meer zu geleiten, immer wieder an den Strand zurückgekehrt, erklärte ein Sprecher der Naturschutzbehörde am Donnerstag.

