Wien (AFP) Nach der Ermordung einer französischen Austauschstudentin in Österreich sind die Fahnder einem Verdächtigen auf der Spur. Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag das Phantombild eines 35 bis 40 Jahre alten Mannes, der sich zum Zeitpunkt des Verbrechens am Tatort befunden haben könnte. Der Gesuchte habe einen auffälligen Schnurrbart getragen und sei "dringend tatverdächtig", erklärte der Leiter der Tiroler Kriminalpolizei, Walter Pupp.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.