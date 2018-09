Prag (AFP) Tschechische Schüler haben fast 20 Tonnen Kleidung für syrische Flüchtlingskinder gesammelt. Bei der Sammelaktion von hundert Schulen seien viele hochwertige und zum Teil sogar ungetragene Kleidungsstücke gespendet worden, teilte das Innenministerium in Prag am Donnerstag mit. Drei Tonnen der Kleiderspenden sollen den Angaben zufolge am Montag mit einem Militärflugzeug nach Jordanien gebracht werden, wohin zahlreiche Syrer geflohen sind. Der Rest soll in andere Länder gebracht werden, die syrische Flüchtlinge aufgenommen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.