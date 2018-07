Bei der Volksabstimmung in Ägypten hat sich die Mehrheit der Wähler für die neue Verfassung entschieden. Ägyptische Staatsmedien berichteten, nach der Auszählung hätten in mehr als der Hälfte aller Provinzen rund 90 Prozent der Wähler mit Ja gestimmt. Offizielle Ergebnisse sollen in den kommenden drei Tage veröffentlicht werden.

Die Wahlbeteiligung blieb nach ersten Angaben ägyptischer Medien deutlich unter 50 Prozent. Das könnte an einem Boykottaufruf der islamistischen Muslimbrüder liegen. Das Militär hatte die Islamisten nach Massenprotesten im Juli 2013 entmachtet.



Die Übergangsregierung hatte gehofft, ihre Legitimität würde gestärkt, wenn sich möglichst viele Menschen an dem Referendum beteiligten. Die neue Verfassung festigt die Sonderstellung und den politischen Einfluss der Armee und sieht bessere Frauen- und Bürgerrechte vor. Ein wichtiger Teil der neuen Verfassung ist das Verbot religiöser Parteien. Dies trifft in Ägypten vor allem die Muslimbrüder.

Das Referendum gilt als Stimmungstest für Armeechef Abdel Fattah al-Sissi, der angekündigt hat, für die Präsidentenwahl zu kandidieren, wenn "das Volk dies will".

Das Referendum soll laut Interimspräsident Adli Mansur den Weg für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen bereiten und so ein halbes Jahr nach dem Sturz von Expräsident Mohammed Mursi die Rückkehr zur politischen Normalität ermöglichen. Die Anhänger Mursis lehnen die Verfassung ab und hatten zum Boykott des Referendums aufgerufen.