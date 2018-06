Kairo (dpa) - In Ägypten zeichnet sich eine breite Zustimmung für die neue Verfassung ab. Der Zuspruch dürfte bei 95 Prozent liegen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht im Fernsehsender Al-Hayat. Das Auszählen dauere an. An dem Referendum hätten sich mehr als 55 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt, fügte er unter Verweis auf vorläufige Resultate hinzu. Die Annahme des Verfassungsentwurfs gilt als sicher. Mit offiziellen Ergebnissen wird spätestens in drei Tagen gerechnet. Das zweitägige Referendum in dem nordafrikanischen Land war gestern Abend zu Ende gegangen.

