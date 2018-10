Vail (SID) - Abfahrts-Olympiasiegerin Lindsey Vonn peilt nach ihrer erfolgreichen Knie-Operation ein Comeback spätestens zur WM im Februar 2015 an. "Das vordere Kreuzband ist wieder hergestellt. Die Ärzte rechnen damit, dass sie bis zur WM in Vail vollständig genesen ist", sagte Vonns Sprecher Lewis Kay in einer Stellungnahme. Die Amerikanerin hatte wegen der Folgen zweier Kreuzbandrisse ihren Start bei den Winterspielen in Sotschi abgesagt.

Laut Kay wurde der Eingriff am Dienstag durch Dr. Jim Andrews vorgenommen. Die 29 Jahre alte Vonn veröffentlichte anschließend ein Foto, auf dem sie mit ihrem Hund Leo auf dem Bett liegt. "Der Eingriff ist gelungen, jetzt ruhe ich mich gemeinsam mit meinen Liebsten aus. Ich bin dankbar, dass mir so großartige Menschen helfen", schrieb Vonn.

Vonn, die bereits 59 Weltcup-Siege auf dem Konto hat und 2010 in Vancouver Abfahrts-Gold gewann, hatte den ersten Kreuzbandriss im rechten Knie am 5. Februar 2013 im WM-Super-G erlitten. Der zweite folgte bei einem Sturz im Training in Copper Mountain/US-Bundesstaat Colorado Mitte November.

Bei ihrem Comeback-Versuch Anfang Dezember im kanadischen Lake Louise war Vonn in der Abfahrt auf den Plätzen 40 und 11 gelandet, im Super-G wurde sie Fünfte. Kurz vor Weihnachten war sie vor den Augen ihres Freundes Tiger Woods bei der Abfahrt in Val d'Isere ausgeschieden, da ihr Knie erneut Probleme bereitete.