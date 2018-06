Kairo (AFP) Zwei Tage nach dem Ende des Referendums über eine neue Verfassung ist bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi und der Polizei mindestens ein Mensch getötet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, gingen Einsatzkräfte am Freitag in mehreren Städten mit Tränengas gegen islamistische Demonstranten vor. An einem Ort wurden Beamte demnach von Unterstützern Mursis, der im Juli vom Militär gestürzt worden war, mit Feuerwerkskörpern angegriffen.

