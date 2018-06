Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Freitag 14 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern befänden sich auch Ausländer, teilte die Polizei mit. Der Anschlag wurde in der Nähe eines Restaurants verübt, in dem regelmäßig Diplomaten, Berater und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ein- und ausgehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.