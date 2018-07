Berlin (dpa) - Die 79. Internationale Grüne Woche in Berlin öffnet huete für die Besucher. Bei der weltgrößten Messe der Agrar- und Ernährungswirtschaft präsentieren sich 1650 Aussteller aus 70 Ländern.

Die Veranstalter rechnen bis zum 26. Januar mit mehr als 400 000 Besuchern, darunter 100 000 Fachbesucher.

In den Messehallen unter dem Berliner Funkturm können Besucher an zahlreichen Ständen Genüsse aus aller Welt probieren, auf dem Erlebnisbauernhof den Weg der Nahrungsproduktion verfolgen oder in einer Blumenhalle Pflanzen anschauen. Diesjähriges Partnerland der Grünen Woche ist Estland.

Tageskarten kosten 13 Euro, Schüler und Studenten bezahlen 9 Euro. Eine Familienkarte kostet 26 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

