Rio de Janeiro (AFP) Die berühmte Christusstatue in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro ist von einem Blitz getroffen worden und hat dabei einen Teil des rechten Daumens eingebüßt. Der für das Denkmal verantwortliche Pfarrer Osmar Raposo sagte am Freitag laut der Nachrichtenseite G1, der Schaden an dem 38 Meter hohen Wahrzeichen der Stadt werde Anfang Februar behoben. Auf Luftaufnahmen ist zu sehen, dass etwa die Hälfte des Fingers abgebrochen ist.

