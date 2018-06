Shanghai (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple ist in China einen wichtigen Schritt vorangekommen: Der größte Mobilfunkanbieter des Landes, China Mobile, begann am Freitag mit dem Verkauf von iPhones an seine Kunden. Im Angebot sind die beiden neuesten Modelle 5S und 5C. China ist der größte Mobilfunkmarkt der Welt; allein China Mobile hat rund 760 Millionen Kunden.

