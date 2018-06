Gütersloh (AFP) Das derzeitige Rentensystem benachteiligt laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung Familien. So werde ein heute 13-Jähriger im Laufe seines Lebens durchschnittlich 77.000 Euro mehr in die Rentenkasse einzahlen als er selbst an Rente beziehen werde, erklärte die Stiftung am Freitag in Gütersloh. Auch seine Eltern hätten davon wenig, weil sich ihre eigene Rente nicht wesentlich erhöhe und sie auch nicht weniger Beiträge als Kinderlose zahlten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.