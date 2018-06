Düsseldorf (AFP) Der Chef des Industriekonzerns ThyssenKrupp, Heinrich Hiesinger, hat vor Beginn der Hauptversammlung am Freitag Fehler eingeräumt. Die Sanierung des Unternehmens werde noch Zeit in Anspruch nehmen, sagte Hiesinger dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe): "Die Abarbeitung der Großbaustellen braucht ihre Zeit, nun schon seit zweieinhalb Jahren. Uns sie wird auch noch dauern." Es sei "sicherlich ein taktischer Fehler gewesen, den Verkauf des Stahlwerks in Brasilien bis zum vergangenen Mai angekündigt zu haben".

