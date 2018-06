Frankfurt/Main (AFP) CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer muss sich mit kritischen Fragen wegen seines Doktortitels auseinandersetzen. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag berichtete, verfügt Scheuer nur über ein sogenanntes kleines Doktorat, das er 2004 an der Prager Karlsuniversität erworben habe. Diese berechtige ihn in Deutschland nur in den Bundesländern Bayern und Berlin zur Führung des Titels "Dr.", er habe diesen jedoch auch in Schleswig-Holstein verwendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.