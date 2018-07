Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission will die EU-Staaten auffordern, bei der umstrittenen Schiefergas-Förderung Mindeststandards für den Umwelt- und Gesundheitsschutz einzuhalten. Demnach soll sichergestellt werden, dass transparente Risikoanalysen erstellt und die Öffentlichkeit über Fracking-Projekte informiert werden, wie es in einem der Nachrichtenagentur AFP am Freitag in Brüssel vorliegenden Kommissionspapier heißt. Eine weitere Forderung ist, dass Belastungen von Grundwasser, Böden und Luft durch eingesetzte Chemikalien verhindert werden.

