Brüssel (AFP) Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat vor Gesundheitsgefahren durch die in Lebensmittelverpackungen verarbeitete Chemikalie Bisphenol A gewarnt. Die EFSA ermittelte nach der Auswertung von 450 Studien "schädliche Wirkungen für Leber und Nieren sowie Auswirkungen auf die Brustdrüsen, die wahrscheinlich mit einer Exposition gegenüber dem chemischen Stoff in Verbindung stehen", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung der EU-Behörde. Sie empfiehlt daher, den Grenzwert für die aktuelle tolerierbare tägliche Aufnahmemenge auf ein Zehntel des geltenden Werts herabzusetzen.

