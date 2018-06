Kiew (AFP) Ungeachtet massiver Proteste im In- und Ausland hat der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch am Freitagabend ein Gesetzespaket zur Beschneidung des Demonstrationsrechts unterzeichnet, wie sein Büro mitteilte. Die Bundesregierung kritisierte das Maßnahmenbündel als Einschüchterungsversuch und "Abkehr von europäischen Werten", EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sieht die "autoritäre Sowjet-Vergangenheit" zurückkehren. Transparency International fürchtet, das Gesetz werde die Ukraine "in eine Diktatur verwandeln".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.