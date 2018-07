Brüssel (AFP) Die Bundesregierung hält daran fest, im Rahmen einer geplanten EU-Militärmission in der Zentralafrikanischen Republik keine Bundeswehrsoldaten in den Krisenstaat zu entsenden. "Deutschland wird sich nicht beteiligen an Truppenstellungen für die Zentralafrikanische Republik", sagte ein EU-Diplomat am Freitag in Brüssel. Deutschland bietet aber an, Lufttransporte in angrenzende Länder zu übernehmen. Die EU-Außenminister wollen die Entsendung einer EU-Truppe am Montag im Grundsatz beschließen.

