Berlin (AFP) Die Regelung von Übergangszeiten beim Wechsel von Politikern in die Wirtschaft soll nun doch auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. Nach Angaben aus Fraktionskreisen vom Freitag kann dies noch im Februar geschehen. Die Details der Regelung sollen demnach der Bundesregierung überlassen werden, der Bundestag soll die Bundesregierung dazu aber per Gesetz ermächtigen. Die Koalition hatte zunächst erwogen, die Karenzzeiten über eine Selbstverpflichtung des Kabinetts zu regeln. Aus juristischen Gründen wurde dies dann verworfen: Eine solche verpflichtende Karenzzeit greife in die Freiheit der Berufswahl ein und müsse gesetzlich abgesichert werden, hieß es.

