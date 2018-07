Berlin (AFP) Nach dem Absturz eines Bundeswehr-Tornados bei einem nächtlichen Übungsflug in der Eifel ist die genaue Unfallursache unklar. Nach derzeitigem Kenntnisstand lägen keine technischen Ursachen vor, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin. Es könne aber bis zu einem halben Jahr dauern, bis konkrete Ergebnisse vorlägen. Die beiden Piloten retteten sich per Schleudersitz und wurden nur leicht verletzt.

