Wiesbaden (AFP) Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. 2013 habe es 285.000 Betriebe gegeben und damit etwa fünf Prozent weniger als 2010, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Zahlen mit. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche sei hingegen fast gleich geblieben. Damit sei die durchschnittliche Größe der Höfe binnen drei Jahren von 56 auf 59 Hektar gestiegen.

