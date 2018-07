Köln (SID) - Marcel Goc kommt mit den Florida Panthers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter nicht in Schwung. Der deutsche Nationalspieler verlor mit seinem Team in eigener Halle 0:3 gegen die San Jose Sharks. Mit 18 Siegen aus 47 Spielen liegen die Panthers im Osten nur auf dem 15. und vorletzten Rang, die Sharks sind als Vierter im Westen gut im Geschäft.

Ohne den deutschen Goalie Thomas Greiss setzten sich die Phoenix Coyotes gegen die Vancouver Canucks mit 1:0 durch. Den Siegtreffer für die Kojoten, mit 53 Punkten Neunter in der Western Conference, erzielte Antoine Vermette bereits im ersten Drittel. Torhüter Mike Smith hielt alle 28 Schüsse aufs Phoenix-Tor und feierte damit den ersten Shutout der Saison.

Ohne den Langzeitverletzten Dennis Seidenberg (Saison-Aus nach Kreuzbandriss) siegten die Boston Bruins 4:2 bei den Dallas Stars. Nach dem 30. Erfolg im 47. Saisonspiel liegen die Bruins im Osten auf Rang zwei mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Pittsburgh Penguins.