Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat die deutliche Verschärfung der Regeln für Demonstrationen durch das ukrainische Parlament kritisiert. Sie sei "zutiefst beunruhigt wegen der Vorgänge in Kiew", erklärte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am Freitag in Brüssel. Die am Vortag in der ukrainischen Hauptstadt getroffenen Entscheidungen bezeichnete sie als "überstürzt". Sie schränkten "die Grundrechte" auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit in dem Land ein und trügen "nicht zur Stärkung des Vertrauens bei".

