Berlin (dpa) - Stars wie Catherine Deneuve, Pierce Brosnan und Jennifer Lawrence zeigen ihre neuen Filme in der Special-Reihe der 64. Berlinale. Neun Weltpremieren gibt es in der Sondersektion, wie das Festival heute mitteilte. Der deutsche Regisseur Volker Schlöndorff ist mit dem historischen Drama "Diplomatie" über die Besetzung von Paris durch die Nazis vertreten. Wim Wenders ist am 3D-Filmprojekt "Kathedralen der Kultur" beteiligt, an dem auch die Regisseure Robert Redford und Michael Glawogger mitarbeiteten.

