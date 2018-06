New York (dpa) - Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin (33) ist in die Musikbranche gewechselt. Der in den 90er Jahren mit Filmen wie "Kevin - Allein zu Haus" und "My Girl - Meine erste Liebe" berühmt gewordene US-Schauspieler werde im Februar mit seiner Band The Pizza Underground in New York auftreten, teilten die Veranstalter mit.

Der Auftritt sei Teil einer speziell für Kinder organisierten Konzertreihe. Neben Culkin seien bei dem Spektakel am 8. Februar in Manhattan vier andere Bandmitglieder dabei. Die Gruppe habe sich darauf spezialisiert, Songtexte der Band Velvet Underground umzudichten.

Um Culkin ist es seit einiger Zeit ruhig geworden. Nach seinem frühen Erfolg in Hollywood war seine Karriere von familiären Problemen überschattet gewesen. Die Eltern lieferten sich einen erbitterten Sorgerechtsstreit, Culkin verwehrte ihnen später den Zugriff auf sein Geld. Später musste er sich vor Gericht verantworten, weil Drogen in seinem Auto gefunden worden waren. In Hollywood konnte er nach seiner Zeit als Kinderstar nie wieder richtig Fuß fassen.

