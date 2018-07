Park City (dpa) - Hollywoodstar und Festivalgründer Robert Redford (77) hat am Donnerstagabend (Ortszeit) in dem Wintersportort Park City im US-Bundesstaat Utah das Sundance Filmfestival eröffnet.

Es ist größte Festival für unabhängige, außerhalb Hollywoods produzierte Filme. Es wurde vor 30 Jahren von Redford ins Leben gerufen.

Vom 16. bis 26. Januar werden 117 Spielfilme und Dokumentationen aus 37 Ländern gezeigt, viele Filmemacher sind mit ihrem Regiedebüt vertreten. Sie wurden aus weltweit über 4000 Einsendungen ausgesucht.

Mit "Feuchtgebiete" schaffte es der deutsche Regisseur David Wnendt in die Spielfilmsparte "World Cinema" für ausländische Produktionen. Der freizügige Film, nach dem Skandalroman von Charlotte Roche, feiert in Utah seine Nordamerika-Premiere. Im Wettbewerb ist auch die deutsche Koproduktion "White Shadow" von Noaz Deshe über einen bedrohten Albino-Jungen in Tansania.

In der Wettbewerbssparte "World Cinema"-Dokumentarfilme sind die beiden deutschen Koproduktionen "The Green Prince" des israelischen Regisseurs Nadav Schirman und "The Return to Homs" des syrischen Filmemachers Talal Derki vertreten.

Sundance Filmfestival