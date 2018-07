Paris (AFP) Der Aufsichtsrat des angeschlagenen französischen Autokonzerns PSA Peugeot Citroën kommt am Sonntag zusammen, um über einen Einstieg des chinesischen Autobauers Dongfeng und des französischen Staates zu beraten. Mehrere Szenarien würden geprüft, hieß es am Freitag aus PSA-Kreisen in Paris. Erwartet werde eine Kapitalerhöhung um die 3,5 Milliarden Euro.

