London (AFP) Der britisch-niederländische Ölkonzern Shell hat seine Anleger am Freitag mit einem drastischen Gewinneinbruch geschockt: Das Plus fiel im vergangenen Jahr um fast 40 Prozent niedriger aus als 2012, wie Shell am Freitag - zwei Wochen vor dem eigentlichen Termin - mitteilte. Der Gewinn sank demnach von 26,7 Milliarden Dollar 2012 auf 16,4 Milliarden Dollar (rund zwölf Milliarden Euro) 2013. Besonders heftig war der Einbruch im vierten Quartal, in den drei Monaten ging der Gewinn um 73 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zurück.

