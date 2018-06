Glasgow (AFP) Der britische Außenminister William Hague hat die Schotten vor einer Zustimmung zu den Unabhängigkeitsplänen ihrer Regionalregierung gewarnt. Nach einer Abspaltung von Großbritannien könne sich Schottland außerhalb der Europäischen Union wiederfinden und bei einem neuen Beitritt die von Großbritannien ausgehandelten Vorrechte verlieren, sagte Hague am Freitag in Glasgow bei der Vorstellung eine Regierungsberichts zu dem für den 18. September geplanten Referendum. So könne Schottland sich etwa gezwungen sehen, den Euro einzuführen oder dem Schengen-Raum beizutreten.

