Kabul (dpa) - Bei einem Anschlag der radikalislamischen Taliban auf ein Restaurant in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 14 Menschen getötet worden, darunter auch mehrere Ausländer. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich am Eingang in die Luft, teilte die Polizei weiter mit. Ein Polizeioffizier sagte der Nachrichtenagentur dpa am Abend, unter den Getöteten seine auch Ausländer. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, ein Krisenstab bemühe sich unter Hochdruck um Aufklärung. Angaben der Taliban, wonach Deutsche unter den Opfern sein, wurden zunächst nicht bestätigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.