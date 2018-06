Kabul (dpa) - Ein Selbstmordattentäter hat in der afghanischen

Hauptstadt Kabul ein bei Diplomaten und Ausländern beliebtes Restaurant angegriffen. Dabei wurden heute laut Polizei mehrere Afghanen verletzt, als sich der Angreifer am Eingang zu dem Gebäude in die Luft sprengte. Zu der Tat bekannten sich die radikalislamischen Taliban. Ein Taliban-Sprecher erklärte, Deutsche seien getötet worden. Die Polizei widersprach dem und teilte mit, unter den Opfern seien keine Ausländer.

