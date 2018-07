Riga (dpa) - Mit einem dreitägigen Programm debütiert Lettlands Hauptstadt Riga an diesem Wochenende unter dem Motto "Force Majeure" als Europäische Kulturhauptstadt 2014. Den Auftakt bildet am Abend eine Aufführung von Richard Wagners Oper "Rienzi". Morgen steht die symbolische Eröffnung der neuen Lettischen Nationalbibliothek an. In den Markthallen sollen Konzerte und Aufführungen einen Vorgeschmack auf die gut 200 geplanten Veranstaltungen von "Riga 2014" geben. Eine Feuerskulpturen-WM und ein Lichterfestival sollen die Ostseemetropole zum Leuchten bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.