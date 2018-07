Washington (dpa) - Im Weißen Haus wird gefeiert: Präsidentengattin Michelle Obama wird heute 50 Jahre alt. Präsident Barack Obama und seine First Lady haben für morgen zu einer Party in den Amtssitz des US-Präsidenten geladen - es soll getanzt werden. Sie sei nun "fifty and fabulous", also 50 und fabelhaft, sagte Michelle Obama vor ihrem Geburtstag. Amerikanische und britische Medien berichteten von Gerüchten, wonach die Superstars Beyoncé und Adele bei der Party auftreten sollen - eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

