Baalbek (AFP) Aus Syrien abgefeuerte Granaten haben im benachbarten Libanon mindestens acht Menschen getötet und die Bewohner der Grenzstadt Arsal in Panik versetzt. Durch die Explosionen am Freitag wurden Sicherheitskreisen zufolge weitere 20 Opfer verletzt. Insgesamt seien fast zwei dutzend Raketen und Granaten in der weitläufigen Bekaa-Ebene eingeschlagen, teilte die libanesische Armee mit. Präsident Michel Suleiman beauftragte das Militär mit dem Schutz des Grenzstreifens.

