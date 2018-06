Berlin (dpa) - Lily Allen heizt den Dschungel-Campern ein: Elf Stars und Sternchen warten bei der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf Mutproben - und die Britin liefert die Musik dazu.

Nach einer Babypause meldet sich Lily Allen mit der Single "Hard Out Here" zurück, die gleichzeitig der offizieller Titelsong der RTL-Show ist, die an diesem Freitag startet.

Das provokante Video mit reichlich nackter Haut und eindeutigen Posen und Gesten, in dem die sexualisierten Performances von Miley Cyrus oder Robin Thicke durch den Kakao gezogen werden, hat bereits für reichlich Aufsehen gesorgt.

Hohe Klickraten hat die Mischung aus Parodie und Gesellschaftskritik allemal. Auf YouTube wurde das Video bereits über 17 Millionen Mal abgerufen. Im Frühjahr soll das neue Album von Lily Allen erscheinen, die zuletzt 2009 "It's Not Me, It's You" veröffentlichte.

Video "Hard Out Here"