Shanghai (SID) - Chinas Shorttrack-Star Wang Meng ist erfolgreich operiert worden, muss ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Sotschi (7. bis 23. Februar) aber wohl dennoch abschreiben. Die viermalige Olympiasiegerin war am Donnerstag beim Training in Shanghai mit einer Teamkollegin zusammengeprallt und gestürzt. Dabei zog sich Chinas erfolgreichste Wintersportlerin einen doppelten Bruch im rechten Sprunggelenk zu. Nach Angaben des Verbandes dauert es normalerweile mindestens sechs Wochen, bis eine solche Verletzung verheilt. Wangs erster Start wäre aber bereits am 10. Februar in den 500-m-Vorläufen.

Die 28 Jahre alte Chinesin, Weltrekordlerin über 500 m, gilt als die große Goldfavoritin auf der kürzesten Shorttrack-Strecke. In Turin 2006 und in Vancouver 2010 hatte sie bereits Gold über 500 m gewonnen. In 2010 triumphierte sie auch über 1000 m und mit der Staffel.

Für den Südkoreaner Noh Jinkyu ist der Traum von Olympia nach einem Sturz beim Training in Seoul derweil bereits sicher geplatzt. Der Weltmeister von 2011 zog sich Medienberichten zufolge einen Ellenbogenbruch zu. Noh, 2013 Gesamtweltcupsieger über 1500 m, sollte in Sotschi nur in der Staffel starten. Südkorea hat bereits Lee Ho-Suk als Ersatzmann nachgemeldet. Lee wird damit der erste südkoreanische Shorttracker, der zum dritten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen wird.