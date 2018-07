Igls (SID) - Anja Huber muss um ihren Start bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi (7. bis 23. Februar) bangen. Die Olympiadritte aus Berchtesgaden belegte beim Skeleton-Weltcup in Igls nur den zehnten Platz und verpasste damit die Olympianorm. Statt drei Platzierungen unter den ersten Sechs kam Huber in dieser Saison auf zwei Top-6-Platzierungen und einen siebten Platz. Daher könnte es sein, dass sie doch noch nach Sotschi reisen darf.

"Das liegt jetzt nicht mehr an mir. Ich fahre nach Hause und warte wie die Ansage ist", sagte Huber, die nach zwei Läufen 1,06 Sekunden Rückstand auf Siegerin Elizabeth Yarnold hatte. Für die Britin war es bereits der vierte Saisonerfolg.

"Ich habe alles probiert, war aber vielleicht ein bisschen übermotiviert", sagte Huber in der ARD. Ex-Weltmeisterin Marion Thees (Friedrichroda) belegte zeitgleich mit Teamkollegin Sophia Griebel (Suhl) Rang 15.