München (dpa) - CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer verzichtet nach einem Zeitungsbericht über seine Prager Promotion auf seinen Doktortitel.

Er habe sich dafür entschieden, "vom Führen des Titels künftig völlig abzusehen", sagte Scheuer der "Bild"-Zeitung" (Samstag).

Der niederbayerische Politiker hatte 2004 an der Prager Karlsuniversität in deutscher Sprache über die politische Kommunikation der CSU promoviert. Er darf den Titel "Dr." aber nicht deutschlandweit führen, sondern nur in Berlin und Bayern. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitag) hatte den schon länger bekannten Sachverhalt auf ihrer Titelseite prominent aufgegriffen.

"Die Rechtslage in Bayern und Berlin ist eindeutig. Ich kann danach den Titel ohne Zusatz führen", sagte Scheuer der "Bild"-Zeitung. "Andere Länder haben keine Bayern- und Berlin-ähnliche Regelung geschaffen." Um eine "kaum handhabbare Praxis beim Führen des Titels" zu vermeiden, habe er sich für den Verzicht entschieden. Über den akademischen Titel Scheuers war in Niederbayern bereits 2005 breit berichtet worden.