Machatschkala (AFP) Bei einem Doppelanschlag auf ein Restaurant in der südrussischen Kaukasusrepublik Dagestan sind am Freitag mindestens sieben Menschen verletzt worden. Zunächst wurde mit einem Granatwerfer auf das Lokal in der Hauptstadt Machatschkala geschossen, anschließend eine Autobombe gezündet, wie die Nachrichtenagentur ITAR-TASS unter Berufung auf eine Quelle im Innenministerium berichtete. Vorherige Angaben über vermeintliche Todesopfer waren vom Innenministerium umgehend dementiert worden. Dem Bericht zufolge wurden fünf Zivilisten und zwei Polizeibeamte durch den Anschlag verletzt. Gleiches meldete die Nachrichtenagentur Interfax.

