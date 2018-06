Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi nochmals zum Umgang mit homosexuellen Besuchern der Spiele geäußert. Es werde nichts verboten und niemand werde verhaftet, "Sie können sich ruhig und entspannt fühlen", sagte Putin am Freitag an die Adresse von Homosexuellen. "Aber bitte lassen Sie Kinder in Ruhe."

