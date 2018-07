Seefeld (dpa) - Weltmeister Eric Frenzel hat den ersten von drei Weltcup-Wettbewerben in der Nordischen Kombination im österreichischen Seefeld gewonnen.

Der Oberwiesenthaler kam nach einem Sprung und dem 5-Kilometer-Langlauf in 12:37,4 Minuten ins Ziel. Er verwies den Norweger Magnus Moan um 8,4 Sekunden auf Platz zwei. Dritter wurde mit 9,4 Sekunden Rückstand Tino Edelmann aus Zella-Mehlis. Johannes Rydzek aus Oberstdorf belegte Rang fünf. Das starke deutsche Abschneiden komplettierten Fabian Rießle als 13. und Tobias Haug auf Platz 14. Am Samstag und Sonntag finden die beiden anderen Wettbewerbe in Seefeld statt.