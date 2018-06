Köln (SID) - Nach dem zweiten Platz von Andrea Henkel im Sprint wollen die deutschen Biathleten beim Weltcup im italienischen Antholz nachlegen. Bei der Sotschi-Generalprobe steht ab 14.50 Uhr der Sprint der Männer über 10 km auf dem Programm.

Zum Auftakt des Weltcups in Wengen in der Schweiz gehen Felix Neureuther und Co. in der Super-Kombination an den Start. Die Rennen beginnen um 10.30 Uhr und 14.00 Uhr.