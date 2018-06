Luxemburg (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen treffen in der European League auf Griechenland, Polen und Spanien. Dies gab der europäische Verband CEV in Luxemburg bekannt. Die Auswahl von Bundestrainer Giovanni Guidetti hatte den Wettbewerb bei ihrer ersten Teilnahme im vergangenen Jahr gewonnen.

Für die neue Auflage wurde der Modus verändert. Jede Mannschaft trifft viermal auf jeden Vorrundengegner, zweimal an einem Heim-Wochenende, zweimal an einem Auswärts-Wochenende. "Wir haben eine gute Gruppe, sie ist perfekt, um jungen Spielerinnen Erfahrung zu geben. Wir werden die European League hauptsächlich ohne die Stammspielerinnen der EM 2013 bestreiten", sagte der Italiener Guidetti: "Natürlich wollen wir auch das Finalturnier erreichen." Zum Auftakt geht es in der Gruppe B zu Hause gegen Spanien (6.-8. Juni).

Die ersten beiden Teams der zwei Vierergruppen erreichen das Final Four (18./19. Juli). In Pool A treten Aserbaidschan, Bulgarien, Slowenien und die Türkei gegeneinander an.