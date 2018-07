Wien (SID) - Welthockeyspieler Moritz Fürste und Rekordsieger Deutschland haben bei der Hallen-EM in Wien den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale verpasst. Nach dem 6:4 (2:3) zum Auftakt gegen Russland trennte sich die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) 6:6 (3:1) von Erzrivale Niederlande. Am Samstag (9.00 Uhr) gegen England reicht dem Titelverteidiger zum Sprung unter die besten Vier aber schon ein Unentschieden.

"Was sich jetzt hart anfühlt, war über weite Strecken eine richtig gute Partie", sagte Stefan Kermas, der Bundestrainer Markus Weise vertritt: "Am Ende sind wir ein bisschen in eine Passivität verfallen, die man sich eben nicht erlauben darf."

Das DHB-Team führt die Tabelle der Gruppe A nach dem ersten Tag vor den punktgleichen Niederländern (beide 4), England und Russland (beide 1) an. Der 29-jährige Fürste traf in beiden Spielen jeweils dreimal für den 13-maligen Titelgewinner.