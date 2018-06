Neu Delhi (SID) - Die deutschen Hockey-Männer spielen beim Finalturnier der World League in Indien nur um Platz sieben und mussten gleichzeitig die Führung in der Weltrangliste an Australien abgeben. Die Mannschaft von Trainer Markus Weise verlor am Freitag mit 4:5 (3:1) gegen Gastgeber Indien und kassierte damit im Turnierverlauf bereits die dritte Niederlage. Am Samstag (8.45 Uhr MEZ) treffen die Olympiasieger von London in ihrem letzten Spiel in Neu Delhi auf Argentinien.

"Es ist nicht so, dass wir die Partie heute nicht auch hätten gewinnen können", sagte Weise: "Wir hatten Chancen genug, konnten diese aber nicht nutzen. Dazu waren wir wieder zu anfällig in der Rückwärtsbewegung und bei den Kontern der Inder. Letztlich haben wir uns heute selbst geschlagen."

Für die zunächst souverän agierende Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) trafen Oliver Korn (4.), Thilo Stralkowski (6.) und Benjamin Wess (27.) in der ersten Hälfte. Indien kam im zweiten Durchgang auf und ging durch seinen Dreifach-Torschützen Mandeep Singh in der 53. Minute erstmals in Führung. Martin Häner konnte postwendend ausgleichen (55.). Mit einer Strafecke bei der letzten Aktion des Spiels sicherte sich Indien durch Rupinder Singh dann jedoch den Sieg (70).

Der Verlust der Spitzenposition in der Weltrangliste hat Auswirkungen auf die WM im Sommer in Den Haag (31. Mai bis 15. Juni), da der Weltranglistenerste in der etwas leichteren Vorrundengruppe antreten darf.

Im Endspiel beim Finalturnier der World League stehen sich derweil die Niederlande und Neuseeland gegenüber. Die Niederländer setzten sich im Halbfinale mit 4:3 (2:0) gegen Australien durch, Neuseeland bezwang England 7:6 im Penaltyschießen.