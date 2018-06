Köln (dpa) - Der TÜV Rheinland nimmt Daten- und Informationssicherheit immer stärker in den Blick: Der Bereich werde immer mehr zu einem entscheidenden Thema für Wirtschaft und Verbraucher, sagte der Vorstandschef des Prüfunternehmens, Manfred Bayerlein, am Freitag in Köln.

Mit den Zukäufen der zwei Sicherheitsspezialisten Open Sky aus den USA im vergangenen und der Münchener Secaron Anfang dieses Jahres sei der TÜV in der IT-Sicherheit weltweit zu den drei größten Anbietern aufgestiegen. Im vergangenen Jahr steigerte der TÜV Rheinland mit weltweit 18 000 Beschäftigten den Umsatz um mehr als 7 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Der Gewinn werde über dem Ergebnis von 2012 (113 Mio Euro) liegen, so das Unternehmen.