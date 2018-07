Magdeburg (dpa) - Schock in der Straßenbahn: Bei dem schweren Straßenbahnunglück in Magdeburg sind laut Polizei 24 Menschen verletzt worden. Es handle sich um einen schwer verletzten Fahrer und 23 Fahrgäste, sagte der Leiter des Revierkommissariats Südost, Thomas Friebe, der Nachrichtenagentur dpa. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Straßenbahn an einer Haltestelle auf eine andere Straßenbahn aufgefahren, die gerade losfahren wollte.

