Los Angeles (AFP) Hollywood-Produzent Harvey Weinstein will mit der mächtigen US-Waffenlobby NRA abrechnen. Er plane einen Film mit Oscar-Preisträgerin Meryl Streep, sagte er am Donnerstag in einer Radioshow. "Ich glaube nicht, dass wir in diesem Land Waffen brauchen, ich hasse es." Die Anhänger der NRA "werden sich wünschen, nicht mehr zu leben, wenn ich mit ihnen fertig bin", fügte Weinstein hinzu.

