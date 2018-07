Washington (AFP) Die US-Armee will nach Angaben eines ranghohen Pentagon-Vertreters irakische Truppen in einem Drittland für "Anti-Terror-Einsätze" ausbilden. Vorbehaltlich eines Abkommens mit Jordanien zur Aufnahme irakischer und US-Soldaten werde das Ausbildungsprogramm "wahrscheinlich" zustande kommen, sagte der Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

