Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will Regierungskreisen zufolge ein umstrittenes Programm zur Sammlung von Verbindungsdaten bei Telefongesprächen stoppen. Ein US-Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, Obama werde in seiner Rede zur Geheimdienstreform am Freitag verkünden, dass das nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geschaffene Programm Section 215 "in seiner jetzigen Form" beendet werde. In der Rede präsentiert Obama das Ergebnis einer monatelangen Überprüfung der NSA-Überwachungsprogramme.

